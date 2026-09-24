Querida doctora muere tras aparatoso accidente; conductor huyó del lugar

La comunidad médica de Matamoros y San Pedro, Coahuila, se encuentran de luto por la muerte de la doctora Aída Nallely Canto Urquizo, de 30 años, quien falleció luego de sufrir un aparatoso accidente cuando regresaba de cumplir con su jornada laboral.
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Licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde 2024, redacta para la edición web de LA PRENSA, con experiencia en la cobertura de noticias nacionales, internacionales y sucesos.