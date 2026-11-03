Ejecutan a balazos a "La Pelos" y su hijo de tres años; revelan su oscuro pasado

El asesinato de Sharon Flores, conocida como "La Pelos", y de su hijo de tres años es investigado por las autoridades de Ciudad de México, México, luego de que ambos fueran atacados a balazos el domingo 1 de noviembre en la colonia Morelos, mientras participaban en la tradicional búsqueda de "calaverita" por el Día de Muertos.
La mujer se desplazaba en una motoneta junto al pequeño y una amiga cuando ocurrió la agresión. Tanto ella como el niño resultaron heridos y posteriormente fueron trasladados por policías al Hospital Balbuena, donde se confirmó el fallecimiento de ambos.
El periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, difundió información sobre los posibles antecedentes de la víctima y las hipótesis que se manejan en torno al doble crimen. Según sus publicaciones, Flores habría tenido vínculos con la Unión Tepito y presuntamente participaba en actividades de extorsión contra comerciantes de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
Jiménez también aseguró que la mujer había sido detenida en varias ocasiones. En una publicación de julio, la señaló de acudir con otros hombres a exigir pagos a comerciantes y afirmó que quienes se negaban a entregar dinero eran privados de libertad y sometidos a torturas. Esos señalamientos corresponden a las versiones difundidas por el comunicador.
Sobre el ataque del domingo, el periodista mencionó como presunto responsable a José Luis Rodríguez Rivera, alias "El Huevo", a quien identificó como integrante de la organización Anti Unión Tepito y primo de Sharon. De acuerdo con su versión, algunos testigos lo habrían señalado por su posible participación en el doble homicidio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México estarían realizando diligencias para localizar al sospechoso, según la información divulgada por Jiménez. Hasta ahora, los datos expuestos públicamente no constituyen una confirmación judicial de su responsabilidad.
La historia de Sharon también fue objeto de publicaciones anteriores del periodista. Entre las imágenes difundidas figura una en la que aparece embarazada frente a la tumba de Marvin Pacheco, identificado como su pareja y asesinado en 2023.
Asimismo, Jiménez compartió una captura de pantalla atribuida a una cuenta de redes sociales de la mujer, en la que aparece un arma de fuego junto a un mensaje de tono amenazante. No se ha precisado de manera independiente la autenticidad de esa publicación.
El caso ocurre en un contexto de disputas entre grupos criminales en la capital mexicana. La Unión Tepito y la Anti Unión Tepito han sido vinculadas con enfrentamientos por el control de actividades ilícitas, entre ellas extorsiones, secuestros y homicidios. La Anti Unión surgió alrededor de 2016, aunque existen distintas versiones sobre las circunstancias de su formación y separación de la organización rival.