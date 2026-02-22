Operativo letal: así cazaron a El Mencho y a sus cuatro peligrosos aliados

Jalisco, México

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó este domingo el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, con apoyo de autoridades estadounidenses.

Según el comunicado oficial, en la acción murieron otros cuatro integrantes del CJNG y tres más resultaron heridos de gravedad. Asimismo, tres militares fueron lesionados durante el enfrentamiento y trasladados a centros hospitalarios para recibir atención especializada.

La Sedena detalló que el operativo fue resultado de trabajos de inteligencia militar y de la coordinación bilateral con Estados Unidos, que proporcionó información complementaria clave para ubicar a los objetivos criminales.

Desde tempranas horas se reportaron fuertes despliegues de seguridad en el municipio de Talpa de Allende, considerado uno de los bastiones históricos del grupo criminal en el occidente del país.

Tras el enfrentamiento, se registraron bloqueos carreteros en al menos seis estados: Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes, generando alarma entre la población.

Reportes preliminares indicaron que vehículos fueron incendiados y atravesados en distintas vías estratégicas, presuntamente como reacción de células delictivas ante el golpe a la cúpula del CJNG.

Horas después, el Gobierno de México confirmó oficialmente que Oseguera Cervantes fue abatido durante el enfrentamiento con fuerzas militares en territorio jalisciense.

Las autoridades no han precisado la identidad de los otros cuatro cabecillas fallecidos ni el alcance total del impacto en la estructura del CJNG, considerado uno de los grupos criminales más poderosos del país.

Se espera que en las próximas horas el Gabinete de Seguridad amplíe detalles sobre la operación, que representa uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en la última década.