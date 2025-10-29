México insta a EEUU a mejorar protocolo contra narcotráfico en el mar tras reciente ataque

Ciudad de México, México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este miércoles que pidió al canciller, Juan Ramón de la Fuente, reunirse con el embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, para dialogar sobre cómo mejorar el protocolo de combate al crimen organizado en aguas internacionales, tras los recientes ataques de EE. UU. a presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico. “Hablé con el canciller y le pedí que convocara al embajador para decirle que lo que queremos es que ese protocolo se mejore, en el marco de los acuerdos de seguridad que tenemos con los Estados Unidos, pero que se siga operando”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana recordó que el martes hubo una intervención de Estados Unidos contra una lancha que llevaba presuntamente droga en las aguas internacionales. Sheinbaum detalló que el incidente ocurrió "en la ubicación en latitud y longitud de nuestro país, en aguas internacionales". "Nosotros no estamos de acuerdo con estas intervenciones y tenemos un modelo, un protocolo que ha dado muchos resultados", afirmó. La propuesta de la mandataria fue realizar una operación conjunta con la Marina de México, en caso de que las lanchas, presuntamente vinculadas con el narcotráfico, estén cerca de las aguas internacionales del país, y se arreste a los tripulantes.