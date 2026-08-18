Los inéditos videos de la última captura del "Chapo" Guzmán: "Nadie puede decir que le he robado"

La captura de enero de 2016 puso fin a la tercera etapa de una persecución que había convertido a Guzmán en uno de los criminales más buscados de México. Antes de esa detención, había escapado en 2001 del penal de Puente Grande, en Jalisco, en un episodio rodeado de versiones sobre corrupción penitenciaria, y en julio de 2015 volvió a fugarse, esta vez del penal de máxima seguridad del Altiplano mediante un túnel que llegaba hasta la zona de la regadera de su celda. Después de su recaptura, Guzmán fue extraditado a Estados Unidos, donde posteriormente fue declarado culpable de múltiples delitos relacionados con el narcotráfico. Actualmente cumple cadena perpetua más 30 años de prisión en la penitenciaría federal ADX Florence, en Colorado.