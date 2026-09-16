Hermana de española asesinada en México revela impactantes detalles del crimen

La hermana de Claudia Tacoronte, la estudiante española de 21 años asesinada el pasado 12 de septiembre en Cuautla, Morelos, rompió el silencio y cuestionó la respuesta de las autoridades y de la comunidad universitaria tras el crimen.

En un mensaje difundido públicamente, la joven relató el impacto que ha causado en su familia la muerte de Claudia, quien había viajado a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

“Creo que esto no pudo quedar así. Mi hermana tenía 21 años, estudiaba en Granada, educación infantil”, expresó al comenzar su testimonio. Según relató, Claudia llevaba menos de un mes en México cuando fue asesinada.

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La hermana aseguró que, según la información que recibió, un hombre habría intentado robarle el teléfono a Claudia, quien salió corriendo y posteriormente fue atacada con un arma blanca. “Le clavó un cuchillo en el vientre, no una vez, sino varias por lo visto”, manifestó.

Sin embargo, la Fiscalía de Morelos no ha informado hasta ahora cuál fue el móvil del ataque. La institución investiga el caso como feminicidio y difundió una ficha de búsqueda contra Francisco Javier, señalado como probable responsable del crimen.

La Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio publicó una imagen del sospechoso y solicitó la colaboración ciudadana para localizarlo. El hombre cuenta además con una orden de detención, de acuerdo con información proporcionada previamente por el fiscal estatal, Fernando Blumenkron.

Las autoridades han realizado búsquedas en distintos domicilios para intentar encontrar a Francisco Javier. Hasta el momento, sin embargo, no se ha informado que haya sido localizado o detenido.

La hermana de Claudia cuestionó que el sospechoso continúe prófugo. “Ese hombre está por ahí suelto, está por ahí en algún sitio de México viviendo la vida y con un móvil nuevo, supongo”, afirmó en su mensaje.

También recordó la preocupación que existía en su familia antes del asesinato. Según explicó, sus padres ya estaban inquietos por la seguridad de Claudia después de conocer otros asesinatos de estudiantes relacionados con la universidad en la que realizaría su intercambio.

“De verdad tenemos que normalizar que en menos de un mes se asesine a tres mujeres en la misma universidad y que nadie haga nada”, expresó la hermana, quien cuestionó las condiciones de seguridad para quienes estudian en esa institución.

El caso de Claudia se suma a otros asesinatos de alumnas de la UAEM registrados durante los últimos meses. Según los datos proporcionados, es la cuarta estudiante de esa universidad asesinada en un periodo de siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes.

Los casos anteriores provocaron protestas y paros estudiantiles en Morelos. La sucesión de hechos ha generado cuestionamientos sobre la seguridad de los estudiantes y una ola de indignación en torno al asesinato de Tacoronte.

Claudia había viajado desde España para participar en un programa de intercambio y residía en Cuernavaca. El 12 de septiembre se desplazó hasta Cuautla para asistir a la Feria Nacional de Medicina Tradicional, donde posteriormente fue asesinada con un arma blanca.

“Quiero hacer este vídeo sobre todo por eso, porque no entiendo nada, no entiendo a las personas, no entiendo la sociedad en la que vivimos”, dijo su hermana, quien pidió que el caso no quede sin respuesta y llamó la atención sobre la violencia contra las mujeres.

La investigación continúa bajo la figura de feminicidio. La Fiscalía de Morelos mantiene activa la búsqueda de Francisco Javier, mientras todavía están pendientes de esclarecerse el móvil del ataque y las circunstancias que llevaron a la muerte de la estudiante española.