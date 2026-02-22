  1. Inicio
Muerte de “El Mencho” desata caos y terror en Jalisco; activan alerta roja

Autoridades piden a población resguardarse ante escalada de violencia tras la muerte del temible líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

  22 de febrero de 2026
  • Agencia EFE
Supuestos integrantes del crimen organizado bloquearon distintas vías de los estados de Jalisco y Michoacán (oeste de México) con vehículos incendiados, en medio de enfrentamientos con fuerzas federales que realizaban un operativo en la zona, en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, según reportaron las autoridades.
Jalisco, México.

