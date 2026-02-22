Muerte de “El Mencho” desata caos y terror en Jalisco; activan alerta roja

Supuestos integrantes del crimen organizado bloquearon distintas vías de los estados de Jalisco y Michoacán (oeste de México) con vehículos incendiados, en medio de enfrentamientos con fuerzas federales que realizaban un operativo en la zona, en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, según reportaron las autoridades.
Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.