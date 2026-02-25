Caída del Mencho reacomodaría crimen en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-

Dados los vínculos de la Mara Salvatrucha con el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la muerte de su jefe supremo, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, podría mover el tablero criminal en Honduras, alertaron expertos en temas antidrogas. La desaparición de El Mencho, considerado el cabecilla de la estructura criminal más violenta del mundo, no solo implica un golpe simbólico para México, sino que augura una recomposición profunda del crimen organizado en países estratégicos como Colombia, Venezuela y, muy especialmente, Honduras. Para el comisionado general en condición de retiro Leandro Osorio, la extinción de una figura, por la que el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, desatará inevitablemente una “recomposición” de las redes criminales mexicanas y regionales. Según Osorio, El Mencho mantenía una injerencia directa en toda América, y su ausencia podría provocar una lucha interna por el poder que posiblemente se traducirá en una nueva ola de violencia transnacional.

Preocupación en México y Centroamérica

En el contexto hondureño, el impacto es directo y preocupante debido a la estrecha vinculación que el CJNG ha mantenido con estructuras locales. Osorio destaca que existe una conexión vital entre el cartel mexicano y la MS-13, lo que significa que cualquier cambio en la cúpula de mando en México provocará "retaliaciones" y dentro de Honduras amenaza con pugnas por el liderazgo dentro del territorio.

40 países tienen presencia del cartel Jalisco Nuevo Generación

Esta alianza entre el cartel Jalisco Nueva Generación y la MS-13 ha convertido a Honduras en un eslabón fundamental para el tráfico de drogas hacia el norte. La captura en diciembre de 2015 de Alexander Mendoza, alias el Porky, máximo líder de la MS-13 en Honduras, ya había generado movimientos en la estructura criminal, pero la caída de su principal aliado mexicano podría acelerar una fragmentación de las rutas y un aumento de las muertes violentas por el control de los “puntos” de distribución y tránsito, advirtió.

Para Osorio, el tráfico de drogas a través de Honduras no ha disminuido. El bajo número de decomisos no significa que los carteles y sus operadores hayan dejado de utilizar el país como punto de tránsito. Lo que ocurre, sostiene, es que las autoridades enfrentan tres problemas distintos: carecen de capacidad para combatir este delito, no han fortalecido los procesos de investigación y, en algunos casos, han dejado de cumplir con sus responsabilidades. “Considero que siempre habrá narcotráfico. Lo que pasa es que los capos van evolucionando permanentemente en su forma de operar”, concluyó. Sin embargo, el Estado se quedó atrás. “Ojalá, que, con un nuevo gobierno, nuevas estructuras puedan hacer la diferencia y puedan tomar las acciones y mejorar la investigación en todo sentido”.

“La MS es una estructura criminal fuerte. Están bien potenciadas y tienen finanzas importantes, y mientras no les toquen las finanzas a estas estructuras pandilleriles, brazos del crimen organizado, entonces siempre van a estar actuando, operando”, sin descartar, además, la participación de funcionarios y exfuncionarios, sostuvo. Leandro Osorio consideró que la Dirección Policial de Investigaciones y la unidad antidrogas deben realizar mayores esfuerzos de coordinación con agencias aliadas de Estados Unidos, como la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), para cotejar información sobre estas estructuras criminales.

" Estados Unidos ha puesto mucha atención al caso del Porky, que es la cabeza de la MS en Honduras" Mike Vigil, exjefe de Operaciones de la DEA

En este momento, añadió, debe existir una coordinación estrecha con las agencias de inteligencia tanto de Estados Unidos como de México, a fin de anticiparse a hechos que puedan ocurrir en Honduras. Según información que ha trascendido, alias el Porky estaría activo en el país. Osorio expresó que espera que las actuales autoridades estén tomando todas las acciones necesarias en materia de prevención, investigación, disuasión del delito y recolección de información, con el objetivo de adelantarse a los movimientos del crimen organizado, especialmente ante los acontecimientos registrados en México tras la muerte de El Mencho.

Narcotráfico en Honduras

En las dos últimas décadas, Honduras, tras la vinculación de presidentes, policías, militares, empresarios y operadores de justicia con el narcotráfico, se ganó la reputación de ser un narcoestado y de tener cielo abierto al tráfico de drogas. Sin embargo, en el país pocas veces los miembros de maras y pandillas han sido perseguidos por su presunta relación con los carteles, incluso Estados Unidos rara vez ha solicitado su extradición por estos vínculos. Es de público conocimiento que grupos criminales han utilizado a los políticos para financiar sus campañas e intimidar a los votantes. En 2025, Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, volvió a asegurar que Honduras sirve de puente aéreo para el tráfico de drogas proveniente de Sudamérica. El narcotráfico en Honduras, lejos de disminuir, ha mostrado signos de sofisticación en los últimos años. Honduras ha pasado de ser un simple puente a convertirse en un centro de procesamiento y cultivo de hoja de coca. Este incremento en la actividad productiva local hace que las pugnas por el control del territorio sean mucho más sangrientas que en décadas anteriores, cuando solo se disputaba el paso de cargamentos.

Los expertos consideran que en este momento es fundamental la captura del Porky, debido a que su liderazgo permitió una expansión sin precedentes de la MS-13 hacia actividades de narcotráfico de alto nivel, alejándose de la simple extorsión. Si El Mencho sale de la ecuación, la MS-13 podría verse obligada a renegociar sus acuerdos con otro cartel u otras facciones emergentes, lo que genera una inestabilidad que las autoridades deben saber explotar para desarticular estas redes, consideran. En su caso, Osorio subrayó que Honduras no puede permitirse ser un espectador pasivo en esta recomposición. El país debe liderar una coordinación regional que incluya el intercambio de información en tiempo real sobre el movimiento de activos y personas vinculadas al CJNG. La muerte de un líder es el momento de mayor vulnerabilidad de un cartel, y es ahí donde la justicia debe golpear con mayor fuerza, analizó.

No es el fin del narcotráfico