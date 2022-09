Meghan Markle luce obsequio de la Reina Isabel II

“Desayunamos juntas esa mañana, y ella me había dado un hermoso regalo, y realmente me encantó estar en su compañía. Me dio unos hermosos aretes de perlas y un collar a juego”, señaló.

Vea: Los berrinches de Carlos III, el primer problema de imagen para el nuevo rey

Este miércoles, la Duquesa de Sussex acompañó a la familia real a trasladar el cuerpo de la Reina Isabel II desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster.