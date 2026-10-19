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Medellín: la primera megacárcel de Colombia para 1,339 reclusos estará lista en 2027

Medellín prevé terminar en mayo de 2027 su primera megacárcel, con capacidad para 1.339 reclusos e inversión superior a 675.000 millones de pesos.

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 17:35 -
  • Agencia EFE
Medellín: la primera megacárcel de Colombia para 1,339 reclusos estará lista en 2027

La alcaldía de Medellín anunció que en mayo de 2027 terminará la construcción de la primera "megacárcel" del país, un centro para 1.339 personas que busca ser un modelo de infraestructura en materia de seguridad penitenciaria para el resto de Colombia.

 EFE
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