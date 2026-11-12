  1. Inicio
  2. · Mundo

¿Los Simpson predijeron un apagón mundial para el 17 de noviembre? Esta es la verdad

El apagón mundial para el 17 de noviembre se viralizó por el capítulo de Los Simpson "It's a Blunderful Life", pero la fecha coincide con un simulacro de alertas en Estados Unidos

¿Los Simpson predijeron un apagón mundial para el 17 de noviembre? Esta es la verdad

Una teoría que circula en redes sociales sobre un supuesto apagón mundial previsto para el 17 de noviembre de 2026 ha generado preocupación entre usuarios de diferentes países. Sin embargo, la historia mezcla una escena de Los Simpson con un simulacro oficial de alertas en Estados Unidos, sin que exista evidencia de un corte eléctrico global.
app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias