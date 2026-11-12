¿Los Simpson predijeron un apagón mundial para el 17 de noviembre? Esta es la verdad

Una teoría que circula en redes sociales sobre un supuesto apagón mundial previsto para el 17 de noviembre de 2026 ha generado preocupación entre usuarios de diferentes países. Sin embargo, la historia mezcla una escena de Los Simpson con un simulacro oficial de alertas en Estados Unidos, sin que exista evidencia de un corte eléctrico global.
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