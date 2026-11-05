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Hallan asesinada a Sayuri Ponce tres días después de su desaparición

La joven, de 20 años, fue vista por última vez el pasado viernes 30 de octubre. El cuerpo estaba envuelto en una sábana a la orilla de carretera

Hallan asesinada a Sayuri Ponce tres días después de su desaparición

La búsqueda de Sayuri Tajimaroa Ponce, una joven de 20 años que había sido reportada como desaparecida en Tijuana, México, terminó de manera trágica luego de que fuera localizada sin vida en un paraje cercano al bulevar 2000. El cuerpo presentaba una herida producida por proyectil de arma de fuego en la cabeza y estaba envuelto en una cobija.
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Redacción La Prensa
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