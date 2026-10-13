¿Quién es Katie Zacharia, la nueva portavoz de Trump en la Casa Blanca?

Katie Zacharia se estrenó este martes como nueva portavoz de la Casa Blanca con su primera rueda de prensa desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, la nombró para sustituir a Karoline Leavitt, quien dejó el cargo en agosto para dedicar más tiempo a su familia.
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