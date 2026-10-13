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¿Quién es Katie Zacharia, la nueva portavoz de Trump en la Casa Blanca?

Zacharia toma el relevo en un momento en que la estrategia de comunicación de Trump está más consolidada que durante su primer mandato (2017-2021)

  • Actualizado: 13 de octubre de 2026 a las 10:52 -
  • Agencia EFE
¿Quién es Katie Zacharia, la nueva portavoz de Trump en la Casa Blanca?

Katie Zacharia se estrenó este martes como nueva portavoz de la Casa Blanca con su primera rueda de prensa desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, la nombró para sustituir a Karoline Leavitt, quien dejó el cargo en agosto para dedicar más tiempo a su familia.

 Foto: redes sociales
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