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Katie llamó a su papá antes de ser apuñalada mientras corría por un sendero

La joven salvadoreña fue encontrada herida por su padre y murió tres días después del ataque

Katie llamó a su papá antes de ser apuñalada mientras corría por un sendero

Katie Suárez, una joven hispana de 28 años y de origen salvadoreño, perdió la vida luego de ser atacada con un arma blanca mientras realizaba ejercicio en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. El hecho ocurrió la noche del viernes 30 de octubre y es investigado por las autoridades policiales.
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Redacción La Prensa
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