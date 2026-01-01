  1. Inicio
"Todo el mundo gritaba": jóvenes relatan cómo escaparon del incendio en Suiza

El origen de la tragedia fueron unas bengalas o artificios pirotécnicos que se confeccionaron en unas botellas de champán.

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 10:47 -
  • Agencia EFE
Dos jóvenes francesas que estaban en el bar de la estación de esquí suiza de Crans Montana en el que se declaró un incendio mortal esta Nochevieja han relatado cómo se produjo y propagó el fuego, cómo huyeron y el pánico que se generó entre los asistentes que intentaban huir.

 Foto: EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
