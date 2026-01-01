"Todo el mundo gritaba": jóvenes relatan cómo escaparon del incendio en Suiza

Dos jóvenes francesas que estaban en el bar de la estación de esquí suiza de Crans Montana en el que se declaró un incendio mortal esta Nochevieja han relatado cómo se produjo y propagó el fuego, cómo huyeron y el pánico que se generó entre los asistentes que intentaban huir.
