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Interrogan a operario del centro de control por el accidente de tren en España

Especialistas de la Guardia Civil están auxiliando a los técnicos de la CIAF, encargados de las investigaciones para aclarar las causas del trágico accidente

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 10:24 -
  • Agencia EFE
Interrogan a operario del centro de control por el accidente de tren en España

Agentes de la Guardia Civil y técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) interrogan al operario del centro de control que regulaba el tráfico de la línea del AVE Madrid-Sevilla en el momento en el que se produjo el accidente entre dos trenes que, por el momento, ha dejado 68 víctimas mortales.

 Foto: EFE
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