Identidad falsa y pasado criminal: sospechoso en desaparición de familia en Alabama

Aurelia Choc Cac y sus hijos (foto de la izquierda) fueron vistos por última vez el viernes 30 de enero en su residencia ubicada en Ben Hamilton Road, en el condado de Mobile. Desde entonces, no se ha tenido comunicación con ellos y se desconoce su paradero. A la derecha el principal sospechoso, un criminal con historial delictivo en su natal El Salvador.
LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.