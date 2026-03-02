  1. Inicio
Identidad falsa y pasado criminal: sospechoso en desaparición de familia en Alabama

Héctor Argueta es señalado como principal sospechoso de la desaparición de Aurelia Choc y sus hijos, Niurka y Anthony en Alabama. Esto es lo último del caso

Aurelia Choc Cac y sus hijos (foto de la izquierda) fueron vistos por última vez el viernes 30 de enero en su residencia ubicada en Ben Hamilton Road, en el condado de Mobile. Desde entonces, no se ha tenido comunicación con ellos y se desconoce su paradero. A la derecha el principal sospechoso, un criminal con historial delictivo en su natal El Salvador.

