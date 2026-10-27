Hondureños en la lista: deportados por ICE durante el fin de semana en EEUU

Durante el fin de semana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos informó sobre la detención y deportación de varios extranjeros condenados por distintos delitos, entre ellos agresiones sexuales, narcotráfico y violencia. En la lista figuran ciudadanos de Honduras, México, Guatemala, Micronesia y Colombia.
Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.
LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.