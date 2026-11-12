Hondureño Rony Gómez intentó entrar a la cabina del avión y dijo que llevaba una bomba

El hondureño Rony Alexander Gómez Alberto fue detenido luego de que, presuntamente, intentó ingresar a la cabina de mando de un avión de United Airlines y aseguró que llevaba una bomba a bordo, lo que provocó una alerta de seguridad durante un vuelo comercial que cubría la ruta entre Nueva Jersey y Luisiana, Estados Unidos.
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