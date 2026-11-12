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Hondureño Rony Gómez intentó entrar a la cabina del avión y dijo que llevaba una bomba

El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU informó que el hondureño había sido deportado dos veces y ahora enfrenta cargos tras el incidente en el vuelo comercial

Hondureño Rony Gómez intentó entrar a la cabina del avión y dijo que llevaba una bomba

El hondureño Rony Alexander Gómez Alberto fue detenido luego de que, presuntamente, intentó ingresar a la cabina de mando de un avión de United Airlines y aseguró que llevaba una bomba a bordo, lo que provocó una alerta de seguridad durante un vuelo comercial que cubría la ruta entre Nueva Jersey y Luisiana, Estados Unidos.
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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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