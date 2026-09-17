"Asesino a sangre fría": hondureño enfrenta la pena de muerte por cuatro asesinatos en Texas

La relación exacta entre el acusado y las víctimas continúa sin esclarecerse, más allá del hecho de que, según las autoridades, habría convivido con ellas durante cuatro años. Otro elemento incorporado a la investigación corresponde a la situación migratoria del detenido. Treviño informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) determinó que Pacheco se encontraba de manera irregular en el país y emitió una orden de detención migratoria en su contra. Al referirse a la naturaleza de los hechos, el sheriff cuestionó la conducta atribuida al acusado, particularmente por el tiempo que habría convivido con las víctimas y por la relación que mantenía con una de ellas. "Para mí, fue un acto sin sentido cometido por alguien a quien considero una persona fría y despiadada", dijo Treviño. "Sabes, porque cuando vives con estas personas durante cuatro años, y a una de ellas la identificas como ´mamá´, pero aun así la matas. Así que no, no diría que esto es lo normal. Para mí, es una persona sin remordimientos, un asesino a sangre fría".