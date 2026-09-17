"Asesino a sangre fría": hondureño enfrenta la pena de muerte por cuatro asesinatos en Texas

Un hondureño de 25 años, señalado como responsable de la muerte de cuatro personas durante el fin de semana en el condado de Cameron, Texas, Estados Unidos, permanecerá detenido luego de que una jueza le negara la libertad bajo fianza durante su primera comparecencia judicial.
El acusado, identificado como Christian Joel Maldonado Pacheco, compareció el lunes por la tarde ante la jueza del Tribunal de Distrito estatal Janet Leal, en el Centro de Detención Carrizales-Rucker. Enfrenta cuatro cargos de asesinato capital, además de tres acusaciones relacionadas con abandono y puesta en peligro de menores. Durante la audiencia, Pacheco inicialmente manifestó que no quería contratar un abogado particular ni aceptar uno de oficio. Sin embargo, debido a la gravedad de los delitos que se le imputan, la jueza determinó asignarle representación legal.
"En cuanto a los cargos de asesinato capital, voy a negarle la fianza", dijo Leal. "Para ser honesto, tampoco le concederé la fianza en los demás casos, porque, siendo realistas, lo que debo considerar es la seguridad de nuestra comunidad y si existe riesgo de fuga, dado que podría regresar a Honduras". Después de la audiencia, el sheriff del condado de Cameron, Manuel Treviño, y el jefe del Departamento de Policía de San Benito, Mario Perea, ofrecieron una conferencia de prensa en la oficina del sheriff para brindar detalles sobre la investigación y los hechos que terminaron con cuatro personas muertas.
Treviño explicó que, por solicitud de los familiares, las autoridades decidieron no divulgar los nombres ni las fotografías de las víctimas. No obstante, informó que se trataba de tres personas que fueron encontradas dentro de una vivienda y de un hombre cuyo cuerpo fue localizado en otro punto de San Benito. Según el sheriff, aproximadamente a las 3:00 de la madrugada del domingo, Pacheco realizó una llamada al sistema de emergencias 911 y comunicó al operador que había matado a un par de personas y que necesitaba ayuda.
Las autoridades identificaron a la víctima localizada fuera de la vivienda como un hombre de 50 años. En el interior de la casa fueron encontrados sin vida un hombre de 29 años, una mujer de 28 años y otra mujer de 67 años, a quien, según Treviño, el acusado se refería como "mamá". Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no se considera que Pacheco tuviera un vínculo familiar con las víctimas. Sin embargo, los investigadores establecieron que habría vivido con ellas durante aproximadamente cuatro años. Las cuatro víctimas eran de nacionalidad mexicana y presentaban múltiples heridas provocadas por disparos. En las afueras de la residencia, los agentes encontraron una pistola Glock de 9 milímetros, que se presume habría sido utilizada durante los asesinatos.
Los agentes acudieron hasta la cuadra 3200 de la carretera 819, en las afueras de San Benito, donde localizaron al sospechoso en el exterior de la vivienda. Pacheco fue detenido sin que se produjera ningún incidente. "Inmediatamente, los agentes entraron en la casa para ver si podían prestar ayuda a alguna de las víctimas que se encontraban allí, pero lamentablemente, las tres víctimas que estaban dentro de la casa ya habían fallecido", dijo Treviño.
En la vivienda también se encontraban tres menores de 9 años, 5 años y apenas 2 meses de edad. Según las autoridades, eran hijos del hombre de 29 años y de la mujer de 28 años asesinados dentro de la casa. Los pequeños no sufrieron heridas, aunque permanecieron en el interior de la vivienda mientras se producían los hechos violentos. El caso comenzó a tomar forma a partir de otra llamada recibida por la Policía de San Benito a las 2:40 de la madrugada del domingo, cuando varios automovilistas reportaron haber observado a una persona tendida sobre Russell Lane, cerca de Stirrup Circle.
Perea explicó que los agentes enviados al lugar encontraron el cuerpo de un hombre que presentaba lesiones compatibles con impactos de bala. "Acordonaron la zona de inmediato y comenzaron la investigación", dijo Perea. "Obtuvieron videos de vigilancia de los vecinos y detectaron un vehículo en el lugar. Utilizamos nuestro sistema de rastreo. Pudimos localizar el vehículo y encontrar al propietario registrado, que pertenecía a la víctima fallecida".
"En ese momento, encontramos su dirección. Residía fuera de nuestra jurisdicción. Así que llamamos a la oficina del sheriff, y fue entonces cuando descubrimos que estaban investigando un homicidio. De esta manera, pudimos vincular ambos casos." Los investigadores también intentaron determinar qué habría motivado a Pacheco a cometer los asesinatos. Treviño señaló que el detenido ofreció una explicación, aunque advirtió que esta no ha podido ser corroborada y corresponde únicamente a la versión del acusado. "El individuo mismo dio un motivo, pero, repito, esta es solo su versión porque no podemos obtener la otra porque ya falleció", dijo Treviño. "Su motivo fue que estaba cansado de ser acosado. No hay nada que corrobore esa declaración. Aclaremos que no hay nada. Esta es solo su opinión de que lo hizo porque estaba cansado de ser acosado".
La relación exacta entre el acusado y las víctimas continúa sin esclarecerse, más allá del hecho de que, según las autoridades, habría convivido con ellas durante cuatro años. Otro elemento incorporado a la investigación corresponde a la situación migratoria del detenido. Treviño informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) determinó que Pacheco se encontraba de manera irregular en el país y emitió una orden de detención migratoria en su contra. Al referirse a la naturaleza de los hechos, el sheriff cuestionó la conducta atribuida al acusado, particularmente por el tiempo que habría convivido con las víctimas y por la relación que mantenía con una de ellas. "Para mí, fue un acto sin sentido cometido por alguien a quien considero una persona fría y despiadada", dijo Treviño. "Sabes, porque cuando vives con estas personas durante cuatro años, y a una de ellas la identificas como ´mamá´, pero aun así la matas. Así que no, no diría que esto es lo normal. Para mí, es una persona sin remordimientos, un asesino a sangre fría".