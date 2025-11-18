  1. Inicio
Hondureño es detenido en El Salvador con 187 celulares

El reporte policial indica que se le detectaron 187 celulares de alta gama, la mayoría iPhone, los cuales no pudo justificar

El hondureño Carlos Sebastián Ochoa Cantero fue detenido en El Salvador.

Cortesía: PNC de El Salvador
​​​​San Salvador, El Salvador.

Un hondureño fue detenido en El Salvador por intentar ingresar a ese país con 187 celulares.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el hondureño, identificado como Carlos Sebastián Ochoa Cantero, fue detenido después de arribar en un vuelo desde Panamá el lunes por la noche.

El reporte policial indica que se le detectaron 187 celulares de alta gama, la mayoría iPhone, los cuales no pudo justificar.

“Al ser consultado por su equipaje negó llevar artículos para declarar, sin embargo, el sistema scanner identificó los aparatos”, detalló la Policía mediante una publicación en la red social X.

La Policía indicó que será remitido a autoridades para ser procesado por el delito de contrabando de mercadería.

