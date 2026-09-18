Desafiante: así se mostraba en redes sociales hondureño que enfrenta pena de muerte

El inmigrante hondureño Christian Joel Maldonado Pacheco está acusado de cuatro asesinatos en Texas, Estados Unidos. En redes sociales, Maldonado Pacheco solía publicar fotografías suyas y se mostraba desafiante al compartir algunas instantáneas portando cadenas con dijes de armas.
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