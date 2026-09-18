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Desafiante: así se mostraba en redes sociales hondureño que enfrenta pena de muerte

Christian Joel Maldonado es señalado por cuatro presuntos asesinatos en Texas. Le decía "mamá" a una de las víctimas, quien lo acogió cuando no tenía hogar, según el relato de una pariente

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 12:01 -
  • Redacción La Prensa
Desafiante: así se mostraba en redes sociales hondureño que enfrenta pena de muerte

El inmigrante hondureño Christian Joel Maldonado Pacheco está acusado de cuatro asesinatos en Texas, Estados Unidos. En redes sociales, Maldonado Pacheco solía publicar fotografías suyas y se mostraba desafiante al compartir algunas instantáneas portando cadenas con dijes de armas.

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