"Nos fue arrebatada": Donan órganos de hondureña que murió en Texas

Una tragedia vial apagó la vida de Andrea Paz, una joven hondureña que había migrado en busca de un mejor futuro. La muchacha murió tras varios días en estado crítico luego de ser atropellada por un conductor ebrio en una carretera del estado de Texas, Estados Unidos.
El accidente ocurrió el 4 de enero de 2026 en el cruce de North Foster Road y FM 78, cuando el vehículo que la embistió era conducido por un hombre que, según las autoridades, se encontraba bajo los efectos del alcohol.
Andrea fue ingresada de emergencia a un hospital, donde los médicos confirmaron posteriormente un diagnóstico de muerte cerebral. Su fallecimiento fue confirmado días después por sus familiares.
En medio del duelo, su madre, Rosa Zúñiga, decidió convertir la pérdida en un acto de solidaridad al autorizar la donación de órganos de su hija.
“Sabemos que otras personas podrán seguir viviendo gracias a ella”, expresó la progenitora, quien destacó que el corazón, las córneas y otros órganos de Andrea beneficiarán a varios pacientes.
También se donaron tejidos, piel y huesos, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de más personas, informaron los familiares.
Para cubrir los gastos médicos generados durante la hospitalización, la familia habilitó una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe, solicitando apoyo a la comunidad.
El responsable del atropello fue identificado como Neal Eric Todd II, de 43 años, quien enfrenta cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, posesión de marihuana y portación ilegal de armas. Pese a la gravedad del accidente, solo sufrió lesiones leves.
A pesar de la pérdida, la madre de la joven aseguró no guardar resentimiento contra el acusado. “Nada me devolverá a mi hija”, afirmó.
La muerte de Andrea ha generado consternación entre la comunidad hondureña en Estados Unidos y en su país de origen. Hasta ahora, la familia no ha informado dónde se realizarán los actos fúnebres.
"Nuestra hija tenía un corazón lleno de amor, bondad y luz, y esa luz seguirá brillando en cada vida que ayude a salvar. Les pedimos sus oraciones, amor y apoyo mientras superamos esta pérdida inimaginable", escribió su madre.
"Gracias por mantener a nuestra familia en sus pensamientos durante este momento increíblemente difícil", añade la publicación en Gofundme.