Cayó desde emblemático puente: consternación por muerte de progreseño en Miami

La muerte del progreseño Jorge Eliud Galindo Thompson, ocurrida la madrugada del lunes en el centro de Miami, Estados Unidos, ha causado consternación en su entorno familiar.
Galindo Thompson, de 43 años, falleció tras caer mientras realizaba labores en una obra de construcción ubicada en Biscayne Boulevard, cerca de Northeast Second Avenue. El incidente ocurrió poco antes de las 4:00 a.m., lo que movilizó a agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida y a la policía local.
Su esposa, Gloria Santiago, relató al medio Local 10 News que desde que recibió la noticia no ha podido dormir y enfrenta dificultades para asimilar la pérdida. Describió a su esposo como una persona trabajadora, responsable y dedicada a su familia. El cuerpo será trasladado a Honduras, donde recibirá sepultura.
Originario del sector Campo Monterrey, en El Progreso, Yoro, Galindo Thompson mantenía un fuerte vínculo con sus raíces. En redes sociales, conocidos y excompañeros han expresado mensajes de pesar, recordándolo como un hombre noble y apreciado en su comunidad.
El hondureño formaba parte de los trabajos en el proyecto del Signature Overpass de la Interestatal 395, una obra desarrollada en conjunto con el Departamento de Transporte de Florida. Tenía experiencia en la operación de maquinaria pesada y participaba en la construcción de esta estructura vial.
Tras el accidente, las labores en el sitio fueron suspendidas mientras avanzan las investigaciones a cargo de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y autoridades estatales. No es el primer incidente en ese proyecto: el pasado 6 de enero, seis trabajadores resultaron heridos tras una caída en la misma obra.
Las causas del hecho continúan bajo investigación.