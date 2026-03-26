Cayó desde emblemático puente: consternación por muerte de progreseño en Miami

San Pedro Sula.

La muerte del progreseño Jorge Eliud Galindo Thompson, ocurrida la madrugada del lunes en el centro de Miami, Estados Unidos, ha causado consternación en su entorno familiar. Galindo Thompson, de 43 años, falleció tras caer mientras realizaba labores en una obra de construcción ubicada en Biscayne Boulevard, cerca de Northeast Second Avenue. El incidente ocurrió poco antes de las 4:00 a.m., lo que movilizó a agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida y a la policía local.

Su esposa, Gloria Santiago, relató al medio Local 10 News que desde que recibió la noticia no ha podido dormir y enfrenta dificultades para asimilar la pérdida. Describió a su esposo como una persona trabajadora, responsable y dedicada a su familia. El cuerpo será trasladado a Honduras, donde recibirá sepultura. Originario del sector Campo Monterrey, en El Progreso, Yoro, Galindo Thompson mantenía un fuerte vínculo con sus raíces. En redes sociales, conocidos y excompañeros han expresado mensajes de pesar, recordándolo como un hombre noble y apreciado en su comunidad.