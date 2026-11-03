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Hispana muere tiroteada dentro de su residencia en Carolina del Sur

Vecinos aseguraron que patrullas llegaron a la residencia la noche anterior al crimen. Las autoridades ya identificaron a un sospechoso

Hispana muere tiroteada dentro de su residencia en Carolina del Sur

Una mujer hispana identificada como Ivonne Lizeth Guerra Gómez, de 31 años, perdió la vida tras recibir disparos dentro de su vivienda en la ciudad de Mauldin, Carolina del Sur, Estados Unidos. Las autoridades investigan el caso como un homicidio y buscan esclarecer las circunstancias del crimen.
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Redacción La Prensa
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