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Hallan muerta a estudiante de Medicina tras solicitar transporte por aplicación

La estudiante de Medicina había desaparecido desde el pasado 14 de septiembre después de solicitar un servicio de transporte privado. Las autoridades capturaron a un sospechoso del crimen

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 12:01 -
  • Redacción La Prensa
Hallan muerta a estudiante de Medicina tras solicitar transporte por aplicación

Lo que comenzó como la búsqueda de una joven estudiante que había salido de su casa terminó en tragedia para la familia de Karla Margarita Pérez Jiménez, de 22 años, quien fue localizada sin vida dos días después de haber sido reportada como desaparecida en Zapopan, Jalisco.
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