Hallan muerta a estudiante de Medicina tras solicitar transporte por aplicación

Lo que comenzó como la búsqueda de una joven estudiante que había salido de su casa terminó en tragedia para la familia de Karla Margarita Pérez Jiménez, de 22 años, quien fue localizada sin vida dos días después de haber sido reportada como desaparecida en Zapopan, Jalisco.
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