"Mamá, te amo": hallan muerta a estudiante de Derecho en un condominio; su novio fue detenido

La muerte de una estudiante de Derecho de 22 años, encontrada en el patio de un condominio en la ciudad brasileña de Fortaleza, continúa bajo investigación de la Policía Civil de Ceará, que busca esclarecer las circunstancias en que ocurrió la caída desde un edificio.
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Licenciado en Periodismo. Graduado de Ceutec. Redacta desde 2020 sobre política, sucesos y otras temáticas de índole nacional para el portal web de Diario LA PRENSA.