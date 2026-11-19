Grupos civiles denunciaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) ha transformado una de sus oficinas administrativas en Florida en un centro de detención prolongada de migrantes que no reúne las condiciones adecuadas, lo que ha derivado en un grave hacinamiento. Imagen de archivo. EFE/EPA/SARAH YENESEL
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