El misterio de los "guanacos" y el error de los "catrachos": Lo que nadie te contó de Centroamérica

San Pedro Sula, Honduras

En el mapa de América Latina, Centroamérica aparece como una franja estrecha de tierra que separa dos océanos y une a América del Norte con América del Sur. Sin embargo, más allá de su geografía, esta región está profundamente marcada por una riqueza cultural que se manifiesta en su lenguaje cotidiano. Entre los elementos más curiosos y representativos de esa identidad compartida, y a la vez diversa, se encuentran los gentilicios populares.

Un gentilicio es la palabra que se usa para nombrar a las personas según el lugar del que proviene, pero también es mucho más que una etiqueta geográfica: es una pequeña cápsula de historia, cultura y pertenencia. Términos como "chapín, guanaco, tico, nica, catracho e istmeño" no solo identifican a los ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Panamá, respectivamente; también cuentan historias y en algunos de estos países, atraviesan generaciones.

Chapines (Guatemala): ¿zapatos o identidad?

El término “chapín” se usa ampliamente para referirse a los guatemaltecos. La explicación más citada lo vincula con los chapines, un tipo de calzado de plataforma usado en España durante los siglos XVI y XVII, que llegó a América en la época colonial. Según el escritor Francisco Pérez de Antón, quien investigó el uso histórico de este término, en la ciudad de Santiago de Guatemala (la actual Antigua), el uso de ese calzado habría sido tan común que el apodo terminó extendiéndose a sus habitantes y que el término original fue "gachupín", pero que luego se adaptó a "chapín". Sin embargo, no hay consenso absoluto. Algunos historiadores señalan que el término pudo haber tenido inicialmente un tono burlesco o clasista antes de convertirse en un símbolo de identidad nacional.

Guanacos (El Salvador): entre lo indígena y lo incierto

“Guanaco” es el apodo popular para los salvadoreños, pero su origen es más discutido. El gentilicio ha estado sujeto a múltiples teorías y ha experimentado un cambio notable en su percepción dentro de El Salvador. Lo que antes podía tener connotaciones despectivas ha sido resignificado por muchos salvadoreños, hasta el punto de convertirse en una forma de identidad colectiva. A pesar de su uso extendido, el origen de la palabra “guanaco” sigue siendo incierto y objeto de debate. Existen múltiples hipótesis que intentan explicarlo. Una de las versiones más documentadas sitúa el uso inicial del término en la primera mitad del siglo XX, con un sentido claramente peyorativo. Esta interpretación fue respaldada por la periodista e historiadora Salomé Jil, quien en su obra señaló que el término era empleado por sectores que se percibían a sí mismos como más cultos. Por otro lado, también se ha propuesto una posible raíz en la época colonial, como plantea el historiador y periodista salvadoreño Jorge Lemus, quien sugiere una relación con el término “guanahicos”, aunque reconoce la ausencia de pruebas documentales firmes que confirmen esta hipótesis. Mientras que, el historiador salvadoreño, Carlos Cañas Dinarte, en uno de sus escritos habla sobre la relación de la palabra con un mamífero suramericano, cuyo nombre tradicional es "guanaco" y se extendió a la región centroamericana por el conquistador Gómez de Alvarado y Contreras, hermano menor de Pedro, gobernador del Reino de Guatemala, cuando observó guanacos en sus exploraciones por Perú y Chile. "Para muchas personas, ese animal suramericano es el origen único y real del apodo popular atribuido a la población salvadoreño. Lo que no se explica es cómo ese término pudo pasar desde el sur continental hasta el Reino de Guatemala, donde ya se empleaba durante el siglo XVI", plantea Cañas Dinarte. Sin embargo, en el corazón del lenguaje cotidiano salvadoreño, el gentilicio “guanaco” adquiere una dimensión poética gracias a la pluma de Roque Dalton, quien en su obra "Poema de amor" lo convierte en símbolo de identidad, orgullo y pertenencia. Lejos de ser una simple palabra, “guanaco” se eleva en sus versos como una declaración colectiva, cargada de historia y dignidad. Años después, esa misma fuerza poética encontró nuevos caminos cuando el grupo musical Yolocamba Ita transformó los versos en melodía, haciendo que la palabra no sólo se leyera, sino que también se cantará y se sintiera en cada acorde.

Catrachos (Honduras): un error que hizo historia.

El caso hondureño es de los más documentados. “Catracho” deriva del apellido del general Florencio Xatruch, quien lideró tropas hondureñas en la guerra contra el filibustero estadounidense William Walker en Nicaragua, a mediados del siglo XIX. Los nicaragüenses, al referirse a las tropas de Xatruch, pronunciaban su apellido como “catruches”. Con el tiempo, el término evolucionó a “catrachos” y terminó identificando a todos los hondureños. El término figura igualmente en el Diccionario de la lengua española como un gentilicio de uso coloquial para designar a quienes provienen de Honduras, lo que respalda tanto su difusión como su reconocimiento normativo.

Nicas (Nicaragua): abreviación o herencia indígena

El gentilicio oficial de Nicaragua es nicaragüense. Sin embargo, “Nica” es muy popular en la región para referirse a las personas provenientes de ese país. Aunque la palabra es un acortamiento de su gentilicio oficial, algunos sugieren que podría estar vinculado al nombre del cacique Nicarao, figura indígena asociada al origen del nombre del país. Lo cierto es que no hay pruebas claras de que el gentilicio derive directamente de ese personaje. Lo más prudente es considerar “nica” como una forma coloquial abreviada, aunque su coincidencia con raíces históricas genera dudas razonables. Pero "nica", no es la única forma de referirse a las personas de ese país. También se llaman así mismo "pinoleros", "nicoyas", "mucos" y "chochos", lo que convierte a Nicaragua en el país con más gentilicios de centroamérica. Ticos (Costa Rica): una muletilla que marcó identidad. El origen de “tico” es relativamente claro y lingüísticamente verificable. En Costa Rica es común el uso del diminutivo “tico” en lugar de “ito” (por ejemplo, “momentico” en vez de “momentito”). Este rasgo del habla llamó la atención de otros centroamericanos, que empezaron a llamar “ticos” a los costarricenses. Con el tiempo, el apodo fue adoptado con orgullo por la propia población. Pero "Tico" no es solo una etiqueta; está presente en la vida cotidiana. Lo verás estampado en calcomanías para autos, impreso en camisetas y se grita con alegría durante desfiles y partidos de fútbol. A diferencia de muchos otros sobrenombres en la centroamérica, “Tico” ha tenido desde el principio una connotación favorable. No nació como ofensa ni como motivo de burla, y nunca necesitó ser reivindicado por quienes lo llevaban. Surgió más bien como una expresión de aprecio, y así ha perdurado. Tal vez por eso ha resistido tan bien el paso del tiempo: tiene sus raíces en la cercanía y la admiración genuina.