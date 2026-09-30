¿Quiénes pueden solicitar una green card y cuáles son los requisitos?

A continuación, se detalla quiénes califican en cada categoría, los documentos necesarios y los enlaces a los portales gubernamentales para iniciar el trámite de forma segura.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece un marco riguroso categorizado en vías específicas de elegibilidad, requisitos de admisibilidad sanitarios, penales y un procedimiento administrativo estricto.

Sin embargo, el sistema migratorio, administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), establece requisitos específicos para obtener este beneficio.

San Pedro Sula, Honduras. Obtener la residencia permanente en Estados Unidos, conocida como tarjeta verde o green card , es una de las principales vías legales para que los ciudadanos extranjeros puedan establecerse, vivir y trabajar en territorio estadounidense.

1. Las cuatro vías principales para calificar a la green card

A. Patrocinio por vía familiar: Es una de las vías para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La legislación la subdivide en dos grandes grupos que determinan la velocidad del trámite:

1. Parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses:

-Quiénes califican: Cónyuges de ciudadanos estadounidenses, hijos solteros menores de 21 años y padres de ciudadanos estadounidenses (siempre que el hijo ciudadano tenga al menos 21 años de edad). Puede ver más información aquí.

-Condición especial: Esta categoría no tiene límite anual de visas. Los turnos de procesamiento son directos y no requieren tiempos de espera por cuotas o cupos.

2. Preferencias Familiares:

-Primera preferencia (F1): Hijos e hijas solteros, mayores de 21 años, de ciudadanos estadounidenses.

-Segunda preferencia (F2A / F2B): Cónyuges e hijos menores de 21 años de Residentes Permanentes Legales (F2A), e hijos solteros mayores de 21 años de Residentes Permanentes (F2B).

-Tercera preferencia (F3): Hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses.

-Cuarta preferencia (F4): Hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses (si el ciudadano tiene 21 años o más).

-Condición especial: Tienen límites numéricos fijados por el Congreso. Las familias deben monitorear mensualmente las fechas de prioridad en el Boletín de Visas del Departamento de Estado (State.gov).

B. Patrocinio por empleo e inversión: Diseñada para atraer talento profesional, habilidades especializadas o capital financiero al mercado estadounidense:

Categoría EB-1 (Prioridad primera): Personas con aptitudes extraordinarias en ciencias, artes, educación, negocios o deportes, profesores e investigadores destacados, ejecutivos y gerentes de multinacionales.

Categoría EB-2 (Segunda preferencia): Profesionales que poseen títulos avanzados (maestría, doctorado) o personas con aptitudes excepcionales en las ciencias, las artes o los negocios. Incluye las exenciones por Interés Nacional (NIW).

Categoría EB-3 (Tercera preferencia): Trabajadores especializados (con al menos dos años de entrenamiento o experiencia), profesionales con título universitario de grado (Bachelor's degree) y trabajadores no calificados.

Categoría EB-4 (Cuarta preferencia / Inmigrantes especiales): Incluye a ciertos trabajadores religiosos, Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ), empleados del gobierno de EE. UU. en el extranjero y personal militar.

Categoría EB-5 (Inversionistas): Personas que invierten una cantidad mínima de capital (generalmente entre $800,000 y $1,050,000 USD, según la zona de empleo focalizada) en una nueva empresa comercial en EE. UU. que genere al menos 10 empleos a tiempo completo para trabajadores estadounidenses.

Para conocer la normativa aplicable a patrocinadores corporativos, consulte la Sección de Inmigración por Empleo en USCIS.

C. Lotería de visas de diversidad

Programa administrado por el Departamento de Estado que concede hasta 55,000 visas de residencia permanente cada año a personas originarias de países con tasas históricamente bajas de inmigración hacia Estados Unidos.

Requisitos clave:

- Ser nativo de un país elegible (la lista es publicada anualmente por el gobierno federal).

- Tener al menos educación secundaria completa o demostrar dos años de experiencia laboral en los últimos cinco años en una cupación que requiera al menos dos años de capacitación.

- El proceso de inscripción es 100% gratuito y se realiza únicamente a través del Portal de Visas de Diversidad del Departamento de Estado.

D. Razones de Protección Humanitaria (Asilo, Refugio y Leyes Especiales)