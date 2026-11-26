El excampeón mundial de boxeo venezolano Jorge Linares volvió a reunirse con su familia después de permanecer cerca de 11 días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. Su liberación se produjo el 25 de noviembre, según confirmó Gilberto Jesús Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA).
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