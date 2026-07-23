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Las frases con las que Marco Rubio arremete contra Irán: “Clérigos radicales” y “lunáticos malvados”

Rubio insistió en que Teherán envía constantemente a Washington “mensajes a través de terceros países”, sin detallar cuáles, y aseguró que Irán “se está quedando” sin Estados “por los que mandar” las supuestas súplicas

  • Actualizado: 23 de julio de 2026 a las 07:43 -
  • Agencia EFE
Las frases con las que Marco Rubio arremete contra Irán: “Clérigos radicales” y “lunáticos malvados”

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este jueves que Irán “suplica todos los días” a Washington “alcanzar un acuerdo” en el marco de la guerra, en declaraciones a la prensa durante la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebrada esta semana en Manila. EFE/EPA/ELOISA LOPEZ / POOL

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