En fotos: los momentos más destacados de las elecciones de medio mandato en EEUU

Un hombre deposita su voto en un centro electoral este martes en Sacramento, California, Estados Unidos, durante una jornada de elecciones de medio mandato en la que está en juego el control republicano del Congreso, que respalda la agenda política del presidente Donald Trump.
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