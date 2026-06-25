Las impactantes imágenes del doble terremoto en Venezuela

Unidades caninas que forman parte del equipo ERICAM que partirá hacia Venezuela. La Comunidad de Madrid ha ofrecido al Ministerio del Interior el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la región (Ericam) para ayudar en las labores de rescate tras los terremotos ocurridos en Venezuela, que han causado la muerte de al menos 32 personas y más de 700 heridos. Fuentes del Ejecutivo autonómico han precisado a EFE que el Ericam está compuesto por 40 bomberos especializados en rescate en estructuras colapsadas, cuatro unidades caninas para la localización de víctimas y profesionales sanitarios del SUMMA 112.