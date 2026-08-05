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Filtran fotos y mensajes de la influencer Valeria Márquez y el hijo del “R1”

"El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria. Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio", declaró Omar García Harfuch

Filtran fotos y mensajes de la influencer Valeria Márquez y el hijo del “R1”

El caso del feminicidio de la influencer y empresaria mexicana Valeria Márquez, de 23 años, volvió a cobrar fuerza luego de que las autoridades revelaran nuevos avances en la investigación y, al mismo tiempo, resurgieran en redes sociales videos, fotografías y publicaciones en las que la joven advertía sobre presuntas amenazas de su expareja.

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Redacción La Prensa
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