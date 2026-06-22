Tiroteo en una escuela deja tres estudiantes muertos y siete heridos

Filipinas

Tres estudiantes de secundaria murieron y otros siete resultaron heridos en Filipinas en un tiroteo ocurrido este lunes en un instituto de la ciudad de Tacloban, en la isla central de Leyte, según informaron las autoridades.

En su página de Facebook, la Policía confirmó que el incidente ocurrió cerca de las 9.00 hora local (1.00 GMT) en la Escuela Secundaria Nacional de San José y dejó un saldo de tres fallecidos y siete heridos -aunque en un primer momento reportaron cinco-, quienes fueron trasladados a hospitales.

En el escrito, las autoridades informaron del arresto de dos sospechosos, ambos menores de edad, uno de ellos estudiante de noveno grado en el instituto.

La Policía busca ahora "determinar el motivo y las circunstancias del incidente, mientras continúa reforzando las medidas de seguridad y coordinando con los funcionarios escolares", dice uno de los comunicados.

El Departamento de Educación confirmó que los tres fallecidos eran estudiantes de secundaria y ordenó brindar ayuda psicológica a quienes presenciaron el incidente, al tiempo que llamó a respetar la privacidad de los familiares de las víctimas.

La estatal Agencia de Noticias de Filipinas (PNA, en inglés) mostró imágenes del segundo sospechoso, el cual fue detenido por un grupo de vecinos de la zona, según indicó el medio público.

Por su parte, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr, ordenó "una investigación exhaustiva" y garantizar la protección de las escuelas, dijo la portavoz del palacio presidencial, Claire Castro.

A través de redes sociales, internautas y medios locales de Filipinas han difundido vídeos que presuntamente muestran el momento del tiroteo dentro de un aula, en los que se escuchan varios disparos y gritos.

En julio de 2022, tres personas murieron -entre ellas una exalcaldesa de un municipio en la isla de Basilan, sureste del país- y dos resultaron heridas durante un tiroteo registrado en la Universidad Ateneo de Manila, por el que una persona fue detenida.

El porte y la posesión de armas están regulados en Filipinas, que exige pruebas psiquiátricas y de consumos de drogas, capacitación en el manejo de estos artefactos y antecedentes penales limpios a quienes deseen obtener una licencia.

Sin embargo, miles de armas de fuego ilegales circulan en el país y han provocado numerosos incidentes en los últimos años, según reportes policiales citados por la PNA.