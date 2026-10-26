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“Esto me pasa por regalona”: graban a Leslibeth García antes de ejecutarla

Un video muestra a Leslibeth Anahí García Farías amenazada antes de su asesinato. ¿Qué ocurrió antes de su muerte?

“Esto me pasa por regalona”: graban a Leslibeth García antes de ejecutarla

Un video en el que presuntamente aparece Leslibeth Anahí García Farías, de 16 años, amenazada con un arma de fuego comenzó a circular en redes sociales después de que su cabeza fuera encontrada dentro de una bolsa negra en los exteriores del coliseo César Fadul, en Pasaje, provincia de El Oro, Ecuador.
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Redacción La Prensa
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