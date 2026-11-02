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“Sabía que un avión me la iba a quitar”: madre de joven piloto muerta en Florida

Camila Filgueiras, madre de Nathalia Gadelha, la joven copiloto del avión Learjet 60 que se estrelló en Florida, rompió el silencio tras la tragedia aérea que dejó nueve muertos

“Sabía que un avión me la iba a quitar”: madre de joven piloto muerta en Florida

Camila Filgueiras, madre de Nathalia Gadelha, la joven copiloto del avión Learjet 60 que se estrelló el domingo en el condado de Palm Beach, Florida, relató cómo se hizo realidad su mayor pesadilla tras perder a su hija en el accidente aéreo que también cobró la vida de otras ocho personas.

 Foto: redes sociales de Nathalia
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Redacción La Prensa
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