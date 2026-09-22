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Hondureño capturado en Tennessee es señalado por masacre en la que murió un querido exfutbolista

Lo detuvieron por exceso de velocidad en Estados Unidos y descubrieron que era buscado por la masacre en un billar de Comayagüela, donde murieron 12 personas, incluido un querido exfutbolista

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 17:03 -
  • Redacción La Prensa
Hondureño capturado en Tennessee es señalado por masacre en la que murió un querido exfutbolista

El hondureño Ersi Zerón fue arrestado el pasado 19 de septiembre en Tennessee, Estados Unidos, luego de ser detenido inicialmente por exceso de velocidad y conducir sin licencia. Posteriormente, las autoridades migratorias determinaron que era buscado en Honduras por su presunta participación en una masacre ocurrida en 2016.

 Foto: ICE / archivo
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