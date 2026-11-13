  1. Inicio
  2. · Mundo

Estados Unidos sigue contando votos: así avanza la mayoría demócrata

El recuento continúa en varias contiendas, entre ellas las de Alaska para el Senado y la gobernación, donde todavía quedan votos por contabilizar y los resultados están pendientes de certificación

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 14:48 -
  • Agencia EFE
Estados Unidos sigue contando votos: así avanza la mayoría demócrata

Estados Unidos sigue este viernes contando votos de las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre, aunque los resultados ya perfilan una amplia mayoría demócrata en ambas cámaras del Congreso y la recuperación del control de la mayoría de las gobernaciones por primera vez desde 2010.

 Fotos: cortesía EFE
app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias