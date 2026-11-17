La caída de la red de comunicaciones internas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), sumada a recientes fallas tecnológicas en bancos, aerolíneas y sistemas de control aéreo, ha generado incertidumbre en Estados Unidos este martes 17 de noviembre de 2026, una fecha que también ha sido relacionada en redes sociales con un supuesto apagón mundial.
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