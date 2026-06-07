María, joven ingeniera, perdió la vida tras fatal accidente en construcción en Miami

Miami, Estados Unidos

Una trabajadora de la construcción identificada como María Fernanda González García, de 25 años, falleció el lunes 1 de junio tras un accidente laboral ocurrido en el centro de Miami, luego de que una columna estructural colapsara en un edificio en construcción.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Miami, la joven y otro trabajador quedaron atrapados bajo la pesada estructura cuando esta cayó de forma repentina mientras era instalada en uno de los niveles superiores del proyecto.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:41 del mediodía en un complejo inmobiliario de alta gama ubicado en la intersección de North Miami Avenue y la calle 6, una zona en constante desarrollo urbano.

Equipos de Miami Fire Rescue llegaron de inmediato al lugar y brindaron atención médica de emergencia a ambos trabajadores en la escena del siniestro antes de trasladarlos al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, González García fue declarada muerta poco después de su ingreso al centro asistencial, según confirmaron las autoridades policiales.

El segundo trabajador involucrado, cuya identidad no ha sido revelada, sobrevivió al incidente, aunque permanece hospitalizado y enfrenta un largo proceso de recuperación, de acuerdo con el reporte oficial.

Según los primeros informes, el colapso se produjo cuando una columna estructural de gran peso, que estaba siendo colocada en la obra, cedió inesperadamente provocando el accidente.

María Fernanda González García era originaria de Chinandega, Nicaragua, y según Infobae, se desempeñaba como ingeniera con experiencia en calidad industrial y desarrollo de proveedores en proyectos de manufactura y construcción.

Su muerte ha causado consternación tanto en su país de origen como en la comunidad de trabajadores del sur de Florida, reabriendo el debate sobre la seguridad laboral en proyectos de gran escala.

Las autoridades locales, junto con la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del colapso y posibles responsabilidades de las empresas involucradas.

El proceso incluye peritajes técnicos, recolección de evidencia y análisis estructurales que, según fuentes oficiales, podrían extenderse hasta por seis meses antes de emitir conclusiones finales.