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¿Carros camuflados para detenciones? Las nuevas medidas de ICE que deben conocer los hondureños

ICE contempla vehículos adaptados para retener temporalmente migrantes durante operativos. Esto se sabe

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 15:13 -
  • Aneth Flores
¿Carros camuflados para detenciones? Las nuevas medidas de ICE que deben conocer los hondureños

La posibilidad de que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilicen vehículos adaptados como espacios temporales de detención marca un nuevo escenario para los operativos migratorios en Estados Unidos. La medida todavía se encuentra en etapa de contratación, pero los documentos federales detallan cómo funcionarían estas unidades.

 Foto: archivo
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Aneth Flores
Aneth Flores
Periodista

Licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde 2024, redacta para la edición web de LA PRENSA, con experiencia en la cobertura de noticias nacionales, internacionales y sucesos.

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