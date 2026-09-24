Green Card: la nueva regla sobre “carga pública” que deben conocer los hondureños

Los hondureños que se encuentran en proceso de solicitar la residencia permanente en Estados Unidos deben prestar atención a un cambio en las reglas migratorias sobre la denominada “carga pública”, que amplía los elementos que las autoridades pueden analizar al evaluar determinados casos.
Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.
Licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde 2024, redacta para la edición web de LA PRENSA, con experiencia en la cobertura de noticias nacionales, internacionales y sucesos.