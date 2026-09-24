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Green Card: la nueva regla sobre “carga pública” que deben conocer los hondureños

Nueva regla sobre “carga pública” amplía los beneficios y factores que pueden evaluar en ciertos procesos para obtener la Green Card

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 16:39 -
  • Aneth Flores
Green Card: la nueva regla sobre “carga pública” que deben conocer los hondureños

Los hondureños que se encuentran en proceso de solicitar la residencia permanente en Estados Unidos deben prestar atención a un cambio en las reglas migratorias sobre la denominada “carga pública”, que amplía los elementos que las autoridades pueden analizar al evaluar determinados casos.

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Aneth Flores
Aneth Flores
Periodista

Licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde 2024, redacta para la edición web de LA PRENSA, con experiencia en la cobertura de noticias nacionales, internacionales y sucesos.

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