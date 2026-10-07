¿Qué derechos tienen los inmigrantes durante una detención de ICE en Estados Unidos?

Una detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) puede generar incertidumbre entre las familias migrantes, especialmente cuando la persona no sabe qué puede decir, qué documentos debe firmar o si puede solicitar un abogado. Para los migrantes hondureños en Estados Unidos, conocer estos derechos puede ser fundamental para actuar con mayor información durante un proceso de detención.
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Licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde 2024, redacta para la edición web de LA PRENSA, con experiencia en la cobertura de noticias nacionales, internacionales y sucesos.