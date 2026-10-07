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¿Qué derechos tienen los inmigrantes durante una detención de ICE en Estados Unidos?

Conoce los derechos de los migrantes hondureños en Estados Unidos ante una posible detención de ICE y cómo actuar durante el proceso

  • Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 15:36 -
  • Aneth Flores
¿Qué derechos tienen los inmigrantes durante una detención de ICE en Estados Unidos?

Una detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) puede generar incertidumbre entre las familias migrantes, especialmente cuando la persona no sabe qué puede decir, qué documentos debe firmar o si puede solicitar un abogado. Para los migrantes hondureños en Estados Unidos, conocer estos derechos puede ser fundamental para actuar con mayor información durante un proceso de detención.

 Fotos: EFE
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Aneth Flores
Aneth Flores
Periodista

Licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde 2024, redacta para la edición web de LA PRENSA, con experiencia en la cobertura de noticias nacionales, internacionales y sucesos.

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