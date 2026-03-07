  1. Inicio
Asfura y Bukele, entre los primeros en llegar a la cumbre de Trump en Miami

Así fue la llegada de los presidentes a la cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por Donald Trump en Miami

  • Actualizado: 07 de marzo de 2026 a las 09:06 -
  • Agencia EFE
La cumbre denominada “Escudo de las Américas”, convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arrancó este sábado en Miami, Florida, con la llegada paulatina de doce líderes latinoamericanos invitados al encuentro. La reunión se desarrolla en el Trump National Doral Miami, un exclusivo resort con campo de golf propiedad del mandatario estadounidense.

 Foto: redes sociales
Miami, Estados Unidos.

