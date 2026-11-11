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Caos en España: movilizaciones por salarios y viviendas provocan altercados

España vive jornada de tensión por huelga general. Cientos de miles protestan en Madrid y Barcelona

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 15:46 -
  • Agencia EFE
Caos en España: movilizaciones por salarios y viviendas provocan altercados

La jornada de huelga general en España estuvo rodeado este miércoles 11 de noviembre por multitudinarias manifestaciones, alteraciones en la movilidad y enfrentamientos en distintas ciudades, principalmente en Madrid y Barcelona.

 Marta Pérez / EFE
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