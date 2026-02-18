Escándalo en Texas: Acusan a congresista republicano de relación con exasesora fallecida

Regina Santos Aviles, la exasesora del congresista estadounidense Tony Gonzales, quien murió el año pasado tras prenderse fuego en su vivienda, se había separado de su esposo luego de que este descubriera, a través de mensajes de texto de contenido “sexual”, que ella mantenía una relación extramarital con el legislador, afirmó el abogado del viudo en declaraciones a KSAT Investigates.
