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Sin colas al inicio de las elecciones en EEUU: lluvias y tranquilidad en un día laboral

Un profesor de Historia, quien se declaró indeciso, se animó a votar en Virginia para frenar al Partido Republicano, proteger las libertadas personales

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 14:49 -
  • Agencia EFE
Sin colas al inicio de las elecciones en EEUU: lluvias y tranquilidad en un día laboral

Las elecciones de medio mandato de EEUU comenzaron con un temporal de lluvias en el suroeste del país, que obligó a trasladar algunos centros de votación, y con una tranquilidad generalizada, sin excesivas colas, después de que casi sesenta de los 250 millones de estadounidenses llamados a las urnas votaran de forma anticipada en las semanas previas.

 Foto: EFE
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