Sin colas al inicio de las elecciones en EEUU: lluvias y tranquilidad en un día laboral

Las elecciones de medio mandato de EEUU comenzaron con un temporal de lluvias en el suroeste del país, que obligó a trasladar algunos centros de votación, y con una tranquilidad generalizada, sin excesivas colas, después de que casi sesenta de los 250 millones de estadounidenses llamados a las urnas votaran de forma anticipada en las semanas previas.
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