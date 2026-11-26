Tormentas, inundaciones y nevadas azotarán a Estados Unidos este jueves, Día de Acción de Gracias, desde el sur hasta el norte y en ambas costas del país, según alertó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), por lo que estados como Nueva York y Nueva Jersey han decretado emergencias.
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